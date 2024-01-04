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Наслідки ворожого удару по столиці 29 грудня: кількість загиблих знову зросла

Київ • УНН

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Вже 32 загиблих у Києві внаслідок теракту 29 грудня, ще 30 поранених.

Кількість загиблих в результаті удару по Києву, який ворог завдав 29 грудня, зросла до 32 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації.  

"Слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих.

Станом на 07-00 04.01.24, на підставі проведених слідчих дій, загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29.13.24 становить 32 людини, постраждалих 30", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо

Під час масованої атаки 29 грудня у столиці, зокрема, було зруйновано складські приміщення, де на той момент перебували люди. Розбір завалі продовжується й досі.

Доповнення

Моніторингова місія ООН із прав людини зафіксувала 90 випадків загибелі цивільних людей в Україні, зокрема — двох дітей, а також 421 поранений мирний житель у 12 областях від початку хвилі російських атак 29 грудня.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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