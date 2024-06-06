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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
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Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
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Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
5 июня 2024, 08:51  •  114056 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
5 июня 2024, 08:38  •  93088 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
5 июня 2024, 08:37  •  59799 просмотра

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Уничтожение российского буксира в Крыму: в ГУР рассказали детали операции и показали видео

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Минэнерго относительно публикации о возможном проведении значительной части дня без света до зимы: "Имеет признаки ИПСО в интересах россии"

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5 июня 2024, 08:08  •  158093 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Год назад российские агрессоры совершили ужасный террористический акт на территории Украины – взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Документирование последствий этого военного преступления против людей и окружающей среды продолжается до сих пор.

Война •   •  28237 просмотра
Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Уничтожение российского буксира в Крыму: в ГУР рассказали детали операции и показали видео

российский буксир проекта 498 "Сатурн" или "Протей" был успешно уничтожен украинским спецподразделением ГУР в ходе операции у берегов оккупированного Крыма.

Война •   •  9093 просмотра
Уничтожение российского буксира в Крыму: в ГУР рассказали детали операции и показали видео

Минэнерго относительно публикации о возможном проведении значительной части дня без света до зимы: "Имеет признаки ИПСО в интересах россии"

Министерство энергетики Украины опровергло статью Financial Times, в которой утверждалось, что до зимы украинцы могут провести большую часть дня без электричества, заявив, что она имеет признаки дезинформации и психологической операции в интересах россии.

Общество •   •  10024 просмотра
Минэнерго относительно публикации о возможном проведении значительной части дня без света до зимы: "Имеет признаки ИПСО в интересах россии"

ЕС собирается рассмотреть план G7 по использованию доходов от активов рф после саммита G7

Министры финансов е рассмотрят возможность использования прибыли от обездвиженных российских активов на Западе для предоставления крупномасштабного кредита Украине после саммита G7 в июне.

Экономика •   •  8258 просмотра
ЕС собирается рассмотреть план G7 по использованию доходов от активов рф после саммита G7

Цена биткоина упала на 0,5% за сутки, зафиксировавшись на 70 тыс. долларов

Цена биткоина стабилизировалась на отметке 70,8 тыс. долларов после небольшого снижения на 0,5% на фоне слабых показателей экономического роста в США и ожиданий снижения ставки ФРС.

Экономика •   •  7710 просмотра
Цена биткоина упала на 0,5% за сутки, зафиксировавшись на 70 тыс. долларов

В рф предупредили, что могут поставлять оружие для ударов по объектам на Западе

россия предупредила, что может поставлять оружие для нанесения ударов по целям на Западе, поскольку Украине было разрешено атаковать российскую территорию.

Война •   •  12184 просмотра
В рф предупредили, что могут поставлять оружие для ударов по объектам на Западе

рф и беларусь готовят соглашение о гарантиях безопасности

россия и беларусь готовят соглашение о гарантиях безопасности, которое обсуждают российские и белорусские силовики.

Новости Мира •   •  10805 просмотра
рф и беларусь готовят соглашение о гарантиях безопасности

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Государственное предприятие "Опытное хозяйство" Надежда " Института сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины годами тратило средства на странные закупки. Речь идет в частности об изюме, яблочном повидле, маргарине, хлебе, сахарных кренделях, и масле.

публикации •   •  67233 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российской спецслужбы

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который шпионил за расположением украинских войск, обороняющих Волчанск в Харьковской области, предоставляя разведданные российским военным для новых попыток захвата города.

Война •   •  11685 просмотра
Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российской спецслужбы

Ограничения на потребление электричества по всей Украине на фоне дефицита, в 5 областях обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго

Из-за непогоды более 100 населенных пунктов в 5 областях были обесточены, а по всей Украине с 00:00 до 24:00 действуют ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме.

Общество •   •  10782 просмотра
Ограничения на потребление электричества по всей Украине на фоне дефицита, в 5 областях обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго