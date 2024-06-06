Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Год назад российские агрессоры совершили ужасный террористический акт на территории Украины – взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Документирование последствий этого военного преступления против людей и окружающей среды продолжается до сих пор.

Какие экспертизы были назначены и уже проведены, как происходит анализ долговременных последствий военного преступления россиян, в чем сложность проведения некоторых исследований – об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном комментарии УНН.

Как отметил Александр Рувин, по факту исследования последствий подрыва плотины Каховской ГЭС в КНИИСЭ была назначена комплексная судебная экспертиза. Прежде всего экспертами решался вопрос о причинах и механизме осуществления подрыва. Эта часть исследована в полной мере, соответствующие выводы переданы правоохранительным органам.

Вторая, инженерно-экологическая часть, гораздо более объемная в контексте объектов исследований, и работа над ней продолжается. Для ее выполнения, по словам директора КНИИСЭ, привлечено почти 30 учреждений и организаций участников, профильные министерства и ведомства.

Подрыв российскими военными плотины Каховского водохранилища привел к наступлению социально-техногенной и экологической катастрофы, возникновению чрезвычайной экологической ситуации. Результатом подрыва стали связанные между собой последствия "мгновенного" характера – это быстрое обезвоживание водохранилища, мощное наводнение и подтопление больших территорий ниже плотины, смыв значительных объемов ила, что привело к биологическому, химическому, радиационному и механическому загрязнению водной системы и др. Кроме того, анализируются долговременные последствия – изменения всей социотехноэкосистемы в пределах пострадавших территорий, которые продолжают проявляться даже сейчас. Последствия мы безусловно будем ощущать еще долгое время - рассказал Александр Рувин.

Он добавил, что по факту подрыва плотины Каховской ГЭС правоохранительными органами собраны огромные объемы информации, которые сейчас прорабатывают все привлеченные участники экспертной комиссии. Кроме этого, разработана определенная классификация направлений работы и зоны ответственности привлеченных к работе участников.

"Например, формирование реестров поврежденных громад, затопленных и подтопленных домов и сооружений – это инфраструктурный аспект. Также в отдельные направления вынесен вопрос последствий разрушения плотины Каховской ГЭС для экологического ущерба и ущерба окружающей среде, питьевого водоснабжения региона, сельского хозяйства и энергетической системы Украины и тому подобное. Основная сложность заключается в многообещаемости исследования, десятки тысяч пострадавших жилых домов насчитываются лишь в нескольких населенных пунктах, не считая объекты государственной собственности и коммерческие предприятия", - пояснил директор КНИИСЭ.

При этом уточнил, что экспертами Института сейчас также подано ходатайство о привлечении специалиста по разработке геоинформационной системы "Экологические последствия подрыва Каховской ГЭС", как приложении к заключению комплексной судебной экспертизы по определению экологических последствий подрыва Каховской ГЭС. По словам директора КНИИСЭ, такой вспомогательный инструмент сможет охватить и структурировать пространственные и позиционные данные.

"В частности, речь идет о спутниковых снимках территории, в пределах которой произошли экологические изменения по состоянию на разные даты, затопление земель с разделением на отдельные локации, образование илистых наносов вследствие затопления территорий, химическое загрязнение земель, расчеты потерь природных ресурсов и размеров ущерба, причиненного окружающей среде и т.д.", подытожил Александр Рувин.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что территория фактического физического ущерба, который нанес подрыв россиянами в июне прошлого года Каховской ГЭС, больше, чем в результате Чернобыльской катастрофы 1986 года.

"Если говорить о фактических физических разрушениях, то да, большая... видимо, в современной катастрофе, которую вызвала россия, фактически большая территория пострадала, чем зона отчуждения ЧАЭС. Просто мы надеемся, что последствия подрыва ГЭС можно будет быстрее ликвидировать, все-таки. Возможно, будет восстановление самой ГЭС, плотины, набор воды, восстановление предыдущих условий. Не знаю, это будет через 5, 10 или 20 лет, но это возможно", - отметил Александр Рувин.

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС