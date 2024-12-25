Последствия ночной атаки рф на Киевщину: повреждены грузовики, дома и кафе
Киев • УНН
В результате падения обломков сбитых вражеских дронов в двух районах Киевской области повреждены 12 грузовиков, кафе и 3 частных дома. Также оккупанты осуществили массированную атаку на энергетическую систему Украины.
Вражеские беспилотники в ночь на 25 декабря атаковали Киевскую область. Из-за падения обломков в двух районах получили повреждения три частных дома, 12 грузовиков и кафе, рассказал председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Враг продолжает атаковать Киевскую область БпЛА даже в Рождество. Воздушная тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено
По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах повреждены 12 грузовых автомобилей, здание кафе и 3 частных дома.
В зданиях выбиты окна, двери, посечены фасады и повреждены кровли.
Кравченко заверил, что владельцам домов будет оказана вся необходимая помощь в восстановлении.
Дополнение
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что сегодня утром российские оккупанты осуществили массированную атаку на энергетическую систему Украины.
Серьезные повреждения получило оборудование ТЭС ДТЭК, энергетики уже устраняют последствия ударов.