Последствия массированной атаки рф на Харьков: разрушения серьезные, возможны плановые отключения - ОВА

Вторые сутки подряд продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру Харьковщины. Разрушения серьезные. Возможны временные плановые отключения электричества. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов в субботу в эфире телемарафона, передает УНН.

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По его словам, армия рф выпустила по Харьковщине 22 ракеты различного типа, в частности управляемые ракеты С-300 и баллистические ракеты с ОТРК "Искандер".

Разрушения действительно серьезные. Результаты работы специалистов, которые работают без отдыха, некоторые жители Харькова могут наблюдать у себя в домах. Но работы еще достаточно. Планируем в скором времени выйти на пик мощностей - заявил Синегубов.

Председатель ОВА отметил, что стоит заблаговременно подготовиться к возможному повторному исчезновению света: зарядить павербанки, запастись питьевой и технической водой, а также едой.

Синегубов также заявил, что энергетики просят снизить нагрузку на сети, чтобы как можно больше людей имели свет в своих домах. Не пользуйтесь одновременно мощными электрическими устройствами, по возможности включайте приборы не в пиковые часы.

Возможны и временные плановые отключения по техническим причинам, чтобы присоединить как можно больше потребителей.

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