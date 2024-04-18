Последствия атаки рф на Чернигов: 44 человека госпитализированы, один дом разрушен, еще почти 30 повреждены

Вследствие вчерашних ракетных ударов по Чернигову госпитализированы 44 человека, повреждены 20 домов, а одна из многоэтажек разрушена. об этом рассказал и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Сегодня и.о. городского головы заслушал отчеты руководителей городских служб, которые привлечены к ликвидации последствий террористической атаки на Чернигов.

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По его словам, после вражеской атаки были госпитализированы 44 человека, 11 - в тяжелом состоянии. Сейчас медучреждения обеспечены всем необходимым.

Разрушено восьмиэтажное здание гостиницы, повреждены райбольница, корпус политеха, объект водоканала, а также 28 домов (419 квартир). Вчера ЖЭКи совершили обход и помогали закрывать окна пленкой и OSB-плитами - резюмировал Ломако.

Также проведено обследование и переподключение газа и электричества к этим домам.

Кроме того, один из двухэтажных домов на 16 квартир был существенно поврежден в результате атаки. Городская власть организует экспертизу, которая определит подлежит ли от дальнейшей эксплуатации, Его жители отселены, коммуникации отключены

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Что касается поисково-спасательной операции, то ее завершили сегодня утром. К ней, кроме экстренных, были привлечены и коммунальные службы. В частности, "Мунварта" помогала разбирать завалы, а "Школьное" обеспечило горячим питанием спасателей и полицейских.

Безопасность района. Полиция патрулирует эту территорию. Фактов вандализма не зафиксировано. - подытожил и.о. городского головы Чернигова.

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Дополнение

Ломако подчеркнул, что еще вчера фактически сразу после "прилетов" развернули Штаб ликвидации последствий. Он принимал пострадавших и определял потребность в помощи, а также дальнейшие шаги по ликвидации последствий. "АТП-2528" продолжает убирать и вывозить обломки и "мусор".

Также еще вчера чиновник провел встречу с партнерами по помощи в ликвидации последствий вражеской атаки.

Сегодня начал работать Единый центр помощи под крышей Городского дворца культуры им. В. Радченко. Там объединили около 10 организаций, к которым могут обратиться пострадавшие за помощью. + "Добробат" декларирует готовность помочь с установкой до 500 выбитых окон. Заявки пострадавшего бизнеса принимают в отделе обращений граждан - рассказал Александр Ломако

Напомним

В связи со смертоносным ракетным ударом рф по Чернигову полиция усилила пешие и автомобильные патрули на улицах города для обеспечения безопасности и соблюдения комендантского часа.