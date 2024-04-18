Атака рф на Чернигов: количество жертв возросло до 18

В результате атаки рф на Чернигов количество жертв возросло до 18 человек. Также 77 человек пострадало (из них 4 ребенка), а из-под завалов вытащили 3. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В Чернигове по состоянию на утро число жертв достигло 18 человек, а 77 человек (включая 4 детей) получили ранения. К счастью, из-под завалов удалось спасти трех человек.

Неотложная психологическая помощь была оказана 58 пострадавшим.

Аварийно-спасательные службы продолжают работать.

Сейчас уже вывезено 1 тыс. 580 тонн строительного мусора, возникшего в результате аварии. Разобрано 71% разрушенной части здания.

Напомним

17 апреля рф нанесла смертоносные ракетные удары по центру Чернигова.

К сожалению, сейчас количество погибших достигло 18 человек. Среди жертв - лейтенант полиции Алина Николаец.

Сегодня объявлено Днем траура в память о погибших в Чернигове.

Атака рф на Чернигов: около 80 человек обратилось в больницы