Ракетный удар рф по Чернигову: в Нацполиции объяснили, куда обращаться пострадавшим в результате атаки

В Чернигове развернули специальные пункты помощи пострадавшим в результате сегодняшнего массированного ракетного удара. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Правоохранители сообщили, что на месте вражеской атаки развернуты пункты несокрушимости и пункты оказания психологической помощи. Также полиция развернула пункты приема заявлений пострадавших граждан

В частности, пострадавшие граждане могут обратиться к ближайшему наряду полиции или на линию 102.

Также пункты приема заявлений потерпевших действуют в здании Черниговского райуправления полиции (ул. Старобилоуская, 4-а) и в развернутой палатке полиции, которая находится в парке за зданием университета Черниговская политехника - рассказали в Нацполиции.

В ведомстве подчеркнули, что для написания заявления пострадавшие граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.

Кроме того, маломобильные граждане, пожилые люди и люди с особыми потребностями, которые самостоятельно не могут прийти для написания заявления, имеют возможность позвонить на линию 102 и оставить свои контактные данные и адрес. В дальнейшем полиция прибудет к ним для отобрания заявления.

Напомним,

В ГСЧС заявили, что на месте удара в в Чернигове продолжаются поисково-спасательные работы. Сейчас известно о 15 погибших, и 61 пострадавшем. Среди пострадавших дети.

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