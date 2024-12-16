Последняя атака была направлена на энергетическую инфраструктуру для отсоединения Украины от Европы - Бойко

В последнюю массированную атаку враг пытался нанести удары по объектам энергетической структуры, которые непосредственно задействованы в экспорте и импорте электроэнергии.

Об этом сообщил советник премьер-министра, заместитель председателя Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко во время брифинга, пишет УНН.

Детали

Если говорить о последней атаке, то она также была ориентирована на вполне понятные цели, под атакой были ключевые объекты энергетической инфраструктуры как части передачи, так и производства электроэнергии. И из характерных моментов, которые были в последнюю атаку, это была атака по той сетевой инфраструктуре, которая задействована непосредственно в экспортных и импортных операциях. Для того чтобы по максимуму уменьшить возможность привлечения импорта и в идеале добиться отсоединения системы Украины от энергетической системы Европы

Относительно экспорта советник премьер-министра отметил, что сейчас он происходит с чисто техническим характером, в незначительных объемах и в ночное время.

- Впрочем, он отметил, что для Украины сейчас больше интересует именно импорт.

Последние полторы недели экспорта не было, но до этого довольно незначительные объемы экспортировались в ночные часы, когда в системе существовал определенный избыток электроэнергии

До конца зимы нашу страну больше интересует возможность импорта. И он происходит в последнее время на постоянной основе, увеличивается в часы максимума нагрузки энергосистемы для того чтобы компенсировать и минимизировать графики ограничений и на сегодня находится в коридоре порядка 700 -1100 мегаватт