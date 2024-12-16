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Последняя атака была направлена на энергетическую инфраструктуру для отсоединения Украины от Европы - Бойко

Последняя атака была направлена на энергетическую инфраструктуру для отсоединения Украины от Европы - Бойко

Киев  •  УНН

 • 8510 просмотра

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Последняя массированная атака ha была направлена на объекты энергетической инфраструктуры, задействованные в экспорте и импорте электроэнергии. Украина сейчас импортирует 700-1100 МВт для компенсации нагрузки.

В последнюю массированную атаку враг пытался нанести удары по объектам энергетической структуры, которые непосредственно задействованы в экспорте и импорте электроэнергии.

Об этом сообщил советник премьер-министра, заместитель председателя Наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко во время брифинга, пишет УНН.

Детали

Если говорить о последней атаке, то она также была ориентирована на вполне понятные цели, под атакой были ключевые объекты энергетической инфраструктуры как части передачи, так и производства электроэнергии. И из характерных моментов, которые были в последнюю атаку, это была атака по той сетевой инфраструктуре, которая задействована непосредственно в экспортных и импортных операциях. Для того чтобы по максимуму уменьшить возможность привлечения импорта и в идеале добиться отсоединения системы Украины от энергетической системы Европы

- сообщил Юрий Бойко.

Относительно экспорта советник премьер-министра отметил, что сейчас он происходит с чисто техническим характером, в незначительных объемах и в ночное время. 

Последние полторы недели экспорта не было, но до этого довольно незначительные объемы экспортировались в ночные часы, когда в системе существовал определенный избыток электроэнергии

- Впрочем, он отметил, что для Украины сейчас больше интересует именно импорт.

До конца зимы нашу страну больше интересует возможность импорта. И он происходит в последнее время на постоянной основе, увеличивается в часы максимума нагрузки энергосистемы для того чтобы компенсировать и минимизировать графики ограничений и на сегодня находится в коридоре порядка 700 -1100 мегаватт

- отметил Юрий Бойко.

Напомним 

Наблюдательный совет «Укрэнерго» провел первое заседание и избрал руководствоо. Председателем стал Еппе Кофод из Дании, а его заместителем - Анатолий Гулей, представитель государства.

Алина Волянская

Алина Волянская

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