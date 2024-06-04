После обстрелов со стороны Ливана на севере Израиля возникли пожары

После ракетных и беспилотных обстрелов из Ливана на севере Израиля возникли пожары. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Сегодня на севере Израиля вспыхнули пожары в результате ракетных и беспилотных ударов из Ливана.

В Кирьят-Шмоне несколько домов горят, поэтому пожарные бригады работают на месте, пытаясь обуздать пламя. город, в основном, эвакуирован.

Также сообщается о пожарах в районах горы Адир и аммиак, приведших к закрытию основных дорог в районе Галилеи. Для оказания помощи из других регионов направлены резервные группы.

Полиция активно действует на местах: эвакуирует дома, регулирует движение и проводит оценку угроз возгорания в разных районах, во время которого пожарные тушат пламя.

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