Після обстрілів з боку Лівану на півночі Ізраїлю виникли пожежі
Київ • УНН
На півночі Ізраїлю виникли пожежі після ракетних і безпілотних обстрілів з Лівану.
Після ракетних і безпілотних обстрілів з Лівану на півночі Ізраїлю виникли пожежі. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.
Деталі
Сьогодні на півночі Ізраїлю спалахнули пожежі внаслідок ракетних та безпілотних ударів з Лівану.
У Кір’ят-Шмоні кілька будинків горять, відтак пожежні бригади працюють на місці, намагаючись приборкати полум’я. Місто, в основному, евакуйоване.
Також повідомляється про пожежі в районах гори Адір і Аміад, що призвели до закриття основних доріг у районі Галілеї. Для надання допомоги з інших регіонів скеровані резервні групи.
Поліція активно діє на місцях: евакуює будинки, регулює рух та проводить оцінювання загроз займання у різних районах, під час якого пожежні гасять полум’я.
Ізраїль прогнозує ще 7 місяців війни в Газі для знищення ХАМАС - CNN30.05.24, 05:21 • 24632 перегляди