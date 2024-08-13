После кратковременного падения биткоин достиг ценовой отметки в 59 тыс. долларов

Во вторник биткоин демонстрировал рост, стимулированный активными покупками после сильного обвала выходного дня, хотя общий настрой на рынке оставался сдержанным из-за предстоящего обнародования важных экономических индикаторов в США на этой неделе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Investing.

Детали

Данные о движении капиталов указывают на то, что трейдеры в течение прошлой недели активно инвестировали в криптовалютные продукты, причем основная часть инвестиций пришлась на эфир.

Настроения на крипторынке были частично ослаблены из-за дискуссии на тему сети X между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и генеральным директором Tesla Илоном Маском, в которой регуляция криптовалют не обсуждалась ни разу. Это вызвало разочарование среди некоторых участников рынка, которые рассчитывали на то, что Трамп выразит поддержку криптовалютам.

После дискуссии биткоин кратковременно упал до 58 тысяч долларов. Однако сейчас поднялся на 1,2%, достигнув отметки в 59 305,3 долларов.

Пока институциональный интерес к биткоину остается умеренным, инвестиции в эфир продолжают восстанавливаться.

Данные менеджера цифровых активов Coinshares показали в понедельник, что криптовалютные инвестиционные продукты, в основном те, что связаны с эфиром, испытали значительный приток в течение прошлой недели, поскольку резкое падение цен привлекло внимание покупателей к выгодным покупкам.

В продукты, связанные с эфиром, было вложено более 155 млн долларов, причем покупка также выросла после мощного запуска спотовых фондов, торгуемых эфиром, на американских рынках в прошлом месяце.

В биткоин поступило лишь около 13 миллионов долларов.

Криптовалютные рынки все еще восстанавливались после значительных потерь на прошлой неделе, когда биткойн упал до 49 тысяч долларов, и теперь колеблется между 50 и 60 тысяч долларов - диапазон, который наблюдался в течение большей части этого года.

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Во вторник цены на более широкие криптовалюты выросли, вслед за незначительным ростом биткоина, хотя, как и токен, большинство альткоинов также остались в пределах диапазона.

Эфир, токен №2 в мире, вырос на 3,8% до 2 651,26 долларов.

SOL, XRP и ADA выросли от 0,2% до 1,6%.

Среди мем-токенов DOGE подорожал на 2,9%.

Рынки были в основном осторожными в преддверии ключевых данных по инфляции индекса потребительских цен в США, которые должны быть опубликованы в среду, и которые должны дать больше подсказок относительно планов Федерального резерва по снижению процентных ставок.

Напомним

На прошлой неделе цена биткойна выросла, продолжая положительный тренд после падения. Хотя и настроения несколько улучшились, признаки того, что восстановление криптовалюты теряет силу, остаются.

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