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После Бравермана должен быть уволен заместитель руководителя детективов НАБУ Недов: у его жены обнаружили большие незаконные доходы – СМИ

Киев • УНН

 • 253 просмотра

После увольнения детектива Станислава Бравермана, НАБУ призывают уволить Романа Недова, который скрыл имущество на сотни тысяч долларов. Его жена внезапно увеличила доходы до 7 млн грн за 2021–2024 гг.

После Бравермана должен быть уволен заместитель руководителя детективов НАБУ Недов: у его жены обнаружили большие незаконные доходы – СМИ

Вслед за Станиславом Браверманом руководство НАБУ должно уволить Романа Недова, который путем манипуляций скрыл имущества на сотни тысяч долларов. В противном случае увольнять придется уже руководство НАБУ, – говорится в расследовании "Информатора".

После многочисленных публикаций в СМИ на прошлой неделе наконец-то появилось сообщение, что из НАБУ уволили детектива Станислава Бравермана. Уволили, потому что имел половые отношения со свидетелем и поэтому завалил дела о коррупции на миллиарды. Не менее громким является дело набушника Романа Недова, которое продолжает обрастать новыми подробностями. По уровню критичности – Недов должен последовать за Браверманом, иначе увольнять придется уже руководство НАБУ: они – либо в теме, либо в доле

– отмечает автор расследования.

По его данным, общая стоимость двух элитных квартир и вип автомобиля, системно скрытая путем манипуляций заместителем руководителя подразделения детективов Романом Недовым, составляла не одну сотню тысяч долларов. Эти средства не могут быть обоснованы ни доходами Недова или его жены, ни их родственников, отмечается в расследовании.

Более того, сообщают журналисты, появились новые данные о подозрительно резком росте доходов супруги Недова от "предпринимательской деятельности", которые она получила в период накануне и во время полномасштабного вторжения.

"До 2020 гг. Лия Недова скромно работала наемным работником в больницах и клиниках и зарабатывала скромные 30-40 тысяч гривен в год. И вот в 2021 г., когда Недов уже окончательно освоился в НАБУ, зарегистрировалась как ФЛП. И, что называется, "пошла карта": в 2021–2024 гг. (в основном "военные" годы) она "заработала" сразу более 7 млн грн (около 200 тыс. долл.). То есть доходы внезапно выросли в десятки раз (!) в год, по сравнению с предыдущими годами! При этом для открытия частного стоматологического бизнеса требуются кроме знаний еще существенные вложения в дорогостоящее оборудование. Что интересно, на рабочем Инстаграм странице жены последняя публикация сделана 12.04.2023 года. То есть активность – минимальная, а высокие доходы – регулярные", – отмечает "Информатор".

Издание напомнило, что впервые информация о возможных незаконных доходах "набушника" Романа Недова была опубликована более месяца назад.

"От руководства НАБУ никакой реакции пока нет. Ждут, когда "разразится" очередной громкий скандал на миллиард? Тем временем НАПК тоже не торопится с проверкой. Пока мы получили только отписку с обещанием продолжить разбираться, но с завершением неизвестно когда. Верим, что таки проверят?" – отмечается в материале.

Вообще, сообщил автор расследования, истории Бравермана и Недова – всего два дела из десятков злоупотреблений и подозрений в совершении преступлений в НАБУ, информация о которых несется со всех сторон.

"Если копнуть глубже, то окажется, что за одним уволенным из НАБУ за проступки скрываются десятки злостных нарушителей (и это при штате в несколько сотен детективов!), на незаконные действия которых не реагирует ни руководство Бюро, ни НАПК, ни ДБР, ни прокуратура. Понятно, что общество такая логика не устраивает, потому что структура, которая за 10 лет настолько прогнила – это точно не то, на что оно рассчитывало, формируя антикорблок. Каждая последующая история только подтверждает тезис, постоянно озвученный экспертами: НАБУ и другие "антикорапшн" структуры нужно расформировать и начинать строить с "чистого" листа. Иначе и воровать дальше будут, и заробитчан-"борцов" с коррупцией будет становиться все больше", – заключает "Информатор".

Как сообщалось ранее, заместитель руководителя подразделения детективов НАБУ Роман Недов – за последние годы приобрел несколько объектов элитной недвижимости в Киеве и вип авто, которые первоначально оформлялись на близких родственники.

На прошлой неделе стало известно, что директор НАБУ Семен Кривонос по результатам дисциплинарного производства был вынужден уволить детектива Главного подразделения детективов Станислава Бравермана. Из-за интимных отношений детектива со свидетелем развалилось несколько крупных коррупционных дел НАБУ против одесского бизнесмена Кауфмана на миллиарды гривен.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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