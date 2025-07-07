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Після Бравермана має бути звільнений заступник керівника детективів НАБУ Нєдов: в його дружини знайшли великі незаконні доходи – ЗМІ

Київ • УНН

 • 281 перегляди

Після звільнення детектива Станіслава Бравермана, НАБУ закликають звільнити Романа Нєдова, який приховав майно на сотні тисяч доларів. Його дружина раптово збільшила доходи до 7 млн грн за 2021–2024 рр.

Після Бравермана має бути звільнений заступник керівника детективів НАБУ Нєдов: в його дружини знайшли великі незаконні доходи – ЗМІ

Слідом за Станіславом Браверманом керівництво НАБУ має звільнити Романа Нєдова, який шляхом маніпуляцій приховав майна на сотні тисяч доларів. В іншому разі звільняти доведеться вже керівництво НАБУ, – йдеться у розслідуванні "Інформатора".

Після чисельних публікацій у ЗМІ минулого тижня нарешті з’явилося повідомлення, що з НАБУ звільнили детектива Станіслава Бравермана. Звільнили, бо мав статеві стосунки зі свідком і через це завалив справи про корупцію на мільярди. Не менш гучною є справа набушника Романа Нєдова, яка продовжує обростати новими подробицями. За рівнем критичності – Нєдов має піти наступним за Браверманом, інакше звільняти доведеться вже керівництво НАБУ: вони – або в темі, або в долі

– наголошує автор розслідування.

За його даними, загальна вартість двох елітних квартир та віп автівки, системно прихована шляхом маніпуляцій заступником керівника підрозділу детективів Романом Нєдовим, становила не одну сотню тисяч доларів. Ці кошти неможливо обґрунтувати ані доходами Нєдова чи його дружини, ані їхніх родичів, зазначається у розслідуванні.

Більше того, повідомляють журналісти, з’явилися нові дані про підозріло різке зростання доходів дружини Нєдова від "підприємницької діяльності", які вона отримала у період напередодні та під час повномасштабного вторгнення.

"До 2020 рр. Лія Нєдова скромно працювала найманим працівником в лікарнях і клініках та заробляла скромні 30-40 тисяч гривень на рік. І от у 2021 р., коли Нєдов вже остаточно освоївся у НАБУ, зареєструвалась як ФОП. І, що називається, "поперла карта": у 2021–2024 рр. (здебільшого "воєнні" роки) вона "заробила" одразу понад 7 млн грн (майже 200 тис. дол.). Тобто доходи раптово зросли в десятки разів (!) за рік, порівнюючи з попередніми роками! При цьому для відкриття приватного стоматологічного бізнесу потрібні окрім знань ще суттєві вкладення в дороговартісне обладнання. Що цікаво, на робочій Інстаграм сторінці дружини остання публікація зроблена 12.04.2023 року. Тобто активність – мінімальна, а високі доходи – регулярні", – наголошує "Інформатор".

Видання нагадало, що вперше інформація про можливі незаконні статки "набушника" Романа Нєдова була опублікована понад місяць тому.

"Від керівництва НАБУ жодної реакції поки немає. Чекають, коли "вибухне" черговий гучний скандал на мільярд? Тим часом НАЗК теж не квапиться з перевіркою. Наразі ми отримали лише відписку з обіцянкою продовжити розбиратися, але із завершенням невідомо коли. Віримо, що таки перевірять?" – наголошується в матеріалі.

Назагал, повідомив автор розслідування, історії Бравермана та Нєдова – лише дві справи з десятків зловживань та підозр у скоєні злочинів у НАБУ, інформація про які несеться з усіх боків.

"Якщо копнути глибше, то виявиться, що за одним звільненим з НАБУ за проступки ховаються десятки злісних порушників (і це за штату в декілька сотень детективів!), на незаконні дії яких не реагує ані керівництво Бюро, ані НАЗК, ані ДБР, ані прокуратура. Зрозуміло, що суспільство така логіка не влаштовує, бо структура, яка за 10 років настільки прогнила, – це точно не те, на що воно розраховувало, формуючи антикорблок. Кожна наступна історія тільки підтверджує тезу, яку постійно озвучують експерти: НАБУ та інші "антикорапшн" структури потрібно розформувати та починати будувати з "чистого" аркуша. Інакше і красти далі будуть, і заробітчан-"борців" з корупцією ставатиме все більше", – підсумовує "Інформатор".

Як повідомлялось раніше, заступник керівника підрозділу детективів НАБУ Роман Нєдов – за останні роки придбав кілька об’єктів елітної нерухомості у Києві та віп автівку, які спочатку оформлювалися на близьких родичі.

Минулого тижня стало відомо, що директор НАБУ Семен Кривонос за результатами дисциплінарного провадження був вимушений звільнити  детектива Головного підрозділу детективів Станіслава Бравермана. Через інтимні стосунки детектива зі свідком розвалилося кілька великих корупційних справ НАБУ проти одеського бізнесмена Кауфмана на мільярди гривень.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Київ
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