Президент уволил Луценко с должности
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ Об освобождении Ирины Луценко от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины. Соответствующий текст указа №254/2019 размещен на сайте главы государства, передает УНН.
“Освободить Луценко Ирину Степановну от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины (вне штата)”, — говорится в указе Президента.
Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об освобождении от должностей нескольких человек.
Так, Порошенко освободил Ростислава Павленко и Сергея Березенко от должности своих внештатных советников. В частности, он освободил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора. Кроме этого, были освобождены Олег Медведев от выполнения обязанностей советника Президента Украины, а также Юрий Бирюков с должности советника президента. В частности, был подписан указ об освобождении от должности посла Украины в Китайской Народной Республике.
Как сообщал УНН, ранее была освобождена Ирина Геращенко с должности уполномоченного Президентом по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Вчера, 16 мая, Порошенко освободил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.