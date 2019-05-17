Порошенко уволил Бирюкова с должности советника президента Украины

"Освободить Бирюкова Юрия Сергеевича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, после того как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об увольнении от должностей нескольких человек.

Так, Порошенко уволил Ростислава Павленко и Сергея Березенко с должности своих внештатных советников. В частности, он уволил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора. Кроме этого, был уволен Олега Медведева от выполнения обязанностей советника Президента Украины. Также был подписан указ об увольнении с должности посла Украины в Китайской Народной Республике. Вчера, 16 мая, Порошенко уволил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.