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Порошенко пропустил больше голосований в Раде, чем предатель Медведчук - движение "ЧЕСНО" опубликовало рейтинг прогульщиков

Порошенко пропустил больше голосований в Раде, чем предатель Медведчук - движение "ЧЕСНО" опубликовало рейтинг прогульщиков

Киев  •  УНН

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23 народных депутата пропустили более 50% голосований в Верховной Раде. Петр Порошенко стал лидером антирейтинга с 65% пропущенных голосований, опередив даже беглых нардепов из ОПЗЖ.

Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Андрей Деркач и еще 20 нардепов вошли в антирейтинг депутатов-прогульщиков, пропустивших более 50% голосований в Верховной Раде, сообщает Движение "ЧЕСНО".

Согласно аналитике, больше всего голосований проигнорировали беглые нардепы из ОПЗЖ. Большинство из них обогнал только глава "Евросолидарности" Петр Порошенко, пропустивший более 65% голосований парламента.

В отличие от находящегося в Украине Порошенко часть из нардепов, пропустивших более 50% голосований, находятся за ее пределами. В частности, Виктор Медведчук (пропустил 59% голосований) был обменян в россию, а Андрей Деркач вообще стал сенатором в Астраханском крае рф.

Общей чертой большинства из первой десятки прогульщиков является подозрение в государственной измене или уже пребывание в реестре предателей. В частности, лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко подозреваемый в госизмене за торговлю с террористами ОРДЛО.

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Аналитики "ЧЕСНО" отмечают, что многие нардепы стали чаще пропускать заседания Рады именно после полномасштабного вторжения. Так, в антилидерах по прогулам – те пророссийские нардепы, которые сбежали из Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения. Большинство, наконец, были лишены мандатов или добровольно написали заявление об отказе от депутатства.

"Например, бывшая нардепка от запрещенной ОПЗЖ Юлия Левочкина уехала в начале вторжения и, по данным журналистов, находилась во Франции, а супруги нардепов Наталья Королевская и Юрий Солод, по информации СМИ, перебрались в Дубай. Защитник русской церкви, экснардеп Вадим Новинский после введения против него санкций СНБО был замечен в Швейцарии: он проводил службу в крупнейшей русской православной церкви Цюриха — храме Воскресения Христова", - отмечают в издании.

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Как сообщалось ранее, Петр Порошенко вошел в тройку самых богатых украинцев вместе с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым. По сравнению с прошлым годом состояние Порошенко выросло с 950 миллионов долларов и до более чем 1,2 млрд долларов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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