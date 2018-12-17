Более сотни человек эвакуировали из-за "минирования" домов в Харькове

"Всего эксперты осмотрели 15 936 кв. метров помещений и 7500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 104 человек... В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", – говорится в сообщении.

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Информация внесена в Журнал единого учета Московского отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лицо, которое сообщило фейковую информацию о заминировании.

Напомним, сообщение о заминировании двух многоэтажек в Харькове, расположенных на улице Валентиновская, поступило в полицию сегодня утром, около 10:10.