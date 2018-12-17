Понад сотню людей евакуювали через "замінування" будинків у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Інформація про замінування багатоповерхівок у Харкові виявилися неправдивою. Під час огляду жодних вибухових речовин знайдено не було. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
"Всього експерти оглянули 15 936 кв. метрів приміщень та 7500 кв. метрів прилеглої території, евакуювали 104 людей… В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", – йдеться в повідомленні.
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Інформація внесена до Журналу єдиного обліку Московського відділу поліції. Наразі встановлюються всі обставини події, а також особа, яка повідомила фейкову інформацію про замінування.
Нагадаємо, повідомлення про замінування двох багатоповерхівок у Харкові, розташованих на вулиці Валентинівська, надійшло до поліції сьогодні вранці, близько 10:10.