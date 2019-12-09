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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 71682 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 40738 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 88063 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 111199 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 143275 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145949 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Более 35 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

Более 35 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

Киев  •  УНН

 • 13068 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Более 35 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Украинского государственного центра радиочастот.

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"По состоянию на 9 декабря 2019 года перенесено 35 140 мобильных номеров между операторами связи", - сообщили в центре.

Как сообщал УНН, в Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.

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