Более 35 тысяч украинцев перенесли мобильные номера
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Более 35 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Украинского государственного центра радиочастот.
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"По состоянию на 9 декабря 2019 года перенесено 35 140 мобильных номеров между операторами связи", - сообщили в центре.
Как сообщал УНН, в Украине с 1 мая ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.