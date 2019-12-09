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Понад 35 тисяч українців перенесли мобільні номери

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Понад 35 тисяч українців уже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.

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"Станом на 9 грудня 2019 року перенесено 35 140 мобільних номерів між операторами зв’язку", - повідомили в центрі.

Як повідомляв УНН, в Україні з 1 травня ввели нову послугу, за якою абоненти можуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.

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