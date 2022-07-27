Более 18 000 случаев обезьяньей оспы обнаружено во всем мире, больше всего в Европе – ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что во всем мире зарегистрировано более 18 000 случаев оспы обезьян из 78 стран, большинство из которых приходится на Европу. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
В субботу ВОЗ объявила вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Детали
По данным ВОЗ, на сегодняшний день 98% случаев за пределами стран Африки, где вирус эндемичен, были зарегистрированы у мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.
"Эту вспышку можно остановить… лучший способ сделать это – снизить риск заражения, – заявил директор ВОЗ на пресс-конференции в Женеве. - Это значит делать безопасный выбор для себя и других".
Агентство ООН рекомендует вакцинацию для групп высокого риска, включая мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами с несколькими половыми партнерами и медицинских работников.
Для полной защиты требуется несколько недель после получения второй дозы вакцины, поэтому к этому моменту люди должны принимать другие меры предосторожности.
По данным ВОЗ, около 10% пациентов были госпитализированы во время этой вспышки, а пятеро умерли, все в Африке.
Директор ВОЗ сказал, что есть около 16 миллионов доз утвержденной вакцины, поэтому он призвал страны, имеющие запасы, делиться вакциной, пока поставки ограничены.
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