Понад 18 000 випадків мавпячої віспи виявлено у всьому світі, найбільше в Європі - ВООЗ

У суботу ВООЗ оголосила спалах глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

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За даними ВООЗ, на сьогоднішній день 98% випадків за межами країн Африки, де вірус є ендемічним, були зареєстровані у чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками.

"Цей спалах можна зупинити… найкращий спосіб зробити це – знизити ризик зараження, – заявив директор ВООЗ на пресконференції в Женеві. - Це означає робити безпечний вибір для себе та інших".

Агентство ООН рекомендує вакцинацію для груп високого ризику, включаючи чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками з кількома статевими партнерами, та медичних працівників.

Для повного захисту потрібно кілька тижнів після отримання другої дози вакцини, тому до цього моменту люди повинні вживати інших запобіжних заходів.

За даними ВООЗ, близько 10% пацієнтів було госпіталізовано під час цього спалаху, а п'ятеро померли, всі в Африці.

Директор ВООЗ сказав, що є близько 16 мільйонів доз затвердженої вакцини, тому він закликав країни, які мають запаси, ділитися вакциною, допоки поставки обмежені.

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