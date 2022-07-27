Понад 18 000 випадків мавпячої віспи виявлено у всьому світі, найбільше в Європі - ВООЗ

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 51648 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 98796 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 151188 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 150735 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 158198 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 140029 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 112392 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106255 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 291231 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153524 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 101087 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 70474 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 148662 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 60587 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 47187 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 148660 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 291287 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 555374 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 500530 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 702251 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 24195 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 70474 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 101087 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 138558 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 152389 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Понад 18 000 випадків мавпячої віспи виявлено у всьому світі, найбільше в Європі - ВООЗ

Понад 18 000 випадків мавпячої віспи виявлено у всьому світі, найбільше в Європі - ВООЗ

Київ • УНН

 • 144794 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила у середу, що в усьому світі зареєстровано понад 18 000 випадків віспи мавп із 78 країн, більшість із яких припадає на Європу. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

У суботу ВООЗ оголосила спалах глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

Деталі

За даними ВООЗ, на сьогоднішній день 98% випадків за межами країн Африки, де вірус є ендемічним, були зареєстровані у чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками.

"Цей спалах можна зупинити… найкращий спосіб зробити це – знизити ризик зараження, – заявив директор ВООЗ на пресконференції в Женеві. - Це означає робити безпечний вибір для себе та інших".

Агентство ООН рекомендує вакцинацію для груп високого ризику, включаючи чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками з кількома статевими партнерами, та медичних працівників.

Для повного захисту потрібно кілька тижнів після отримання другої дози вакцини, тому до цього моменту люди повинні вживати інших запобіжних заходів.

За даними ВООЗ, близько 10% пацієнтів було госпіталізовано під час цього спалаху, а п'ятеро померли, всі в Африці.

Директор ВООЗ сказав, що є близько 16 мільйонів доз затвердженої вакцини, тому він закликав країни, які мають запаси, ділитися вакциною, допоки поставки обмежені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США зареєстровано майже 3600 випадків віспи мавп. Адміністрація Байдена планує введення надзвичайної ситуації

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71