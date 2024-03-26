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Поможет упростить введение бизнеса: Федоров анонсировал "Дія.Підпис" для юридических лиц
В приложении Дія будет внедрена функция Дія. Підпис для юридических лиц, чтобы упростить бизнес-процессы и сделать их более прозрачными для предпринимателей.
Чешская инициатива может предоставить Украине 1,5 миллиона снарядов, что вдвое превышает первоначальное обещание - Bloomberg
В рамках чешской инициативы Украина потенциально может получить 1,5 миллиона снарядов, что почти вдвое больше, чем было обещано ранее, что поможет Украине лучше воевать, обеспечив стабильные поставки свежих боеприпасов.
Шмыгаль доложил Зеленскому о ликвидации последствий российских ударов
Украинская власть внимательно следит за усилиями по восстановлению жизненно важных услуг в Харькове и других регионах, пострадавших от российских ударов, а Премьер-министр предоставляет ежедневные отчеты.
Украинцы заработали более 90 миллионов гривен на военных облигациях в "Дії" - Федоров
С октября 2022 года украинцы приобрели более 4 миллионов военных облигаций через приложение "Дія" и заработали более 94 миллионов гривен, инвестируя в государство и получая прибыль.
В Харькове интервалы отключения света в пределах 4-6 часов - Терехов
По словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, интервалы между отключениями электроэнергии в Харькове составляют 4-6 часов, и эти графики не зависят от города и "Харьковоблэнерго", поскольку используется другая схема, а энергетики работают, несмотря на сложности.
Макрон едет в Бразилию продвигать свою позицию по войне рф против Украины - Bloomberg
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен убедить президента Бразилии Лулу да Силву занять позицию относительно российского вторжения в Украину во время своего трехдневного визита в Бразилию.
Зеленский об увольнении Данилова: он переводится на другое направление
Президент Зеленский осуществил перестановки на ключевых должностях в сфере безопасности, уволив секретаря СНБО Алексея Данилова и назначив Александра Литвиненко новым секретарем СНБО с целью усиления стратегических возможностей Украины.
На Харьковщине нашли машину с семьей, которая погибла еще во время оккупации региона: полиция устанавливает личности погибших
В Чугуевском районе Харьковской области нашли останки семьи, которая подорвалась два года назад, когда ехала на автомобиле и наткнулась на взрывное устройство.
Генштаб: на фронте состоялось 50 боевых столкновений, больше всего атак на Новопавловском и Лиманском направлениях
Российские войска нанесли 4 ракетных и 52 воздушных удара, 43 раза обстреляли украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры, тогда как украинские войска отбили многочисленные атаки на многих направлениях.
Упала вчера в частном секторе Киева: взрывотехники изъяли боевую часть ракеты
Взрывотехники полиции Киева изъяли обломок ракеты со взрывчаткой и детонаторами, которая упала в жилом квартале. Его вес достиг более 20 килограмм.