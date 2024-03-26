Поможет упростить введение бизнеса: Федоров анонсировал "Дія.Підпис" для юридических лиц

В приложении "Дія" заявится функция Дія.Підпис для юридических лиц. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Детали

По его словам, украинцы воспользовались Дія.Підписом уже более 30 миллионов раз. Федоров подчеркнул, что это "топ-инструмент" для подписания электронных документов и авторизации.

Подписывайте документы, петиции, логинитесь на порталах и в приложениях с Дія.Підписом. Это удобно и безопасно. Сейчас работаем на Дія.Подписью для юридических лиц. Это значительно упростит ведение бизнеса, поможет ускорить процессы и сделать более прозрачными действия для предпринимателей - заявил министр цифровой трансформации

Украинцы заработали более 90 миллионов гривен на военных облигациях в "Дії" - Федоров

Напомним

Украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья по программе "еВідновлення", могут подать отчет через портал "Дія".