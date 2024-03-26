Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Украинцы заработали более 90 миллионов гривен на военных облигациях в "Дії" - Федоров
В Харькове интервалы отключения света в пределах 4-6 часов - Терехов
Макрон едет в Бразилию продвигать свою позицию по войне рф против Украины - Bloomberg
Зеленский об увольнении Данилова: он переводится на другое направление
На Харьковщине нашли машину с семьей, которая погибла еще во время оккупации региона: полиция устанавливает личности погибших
Генштаб: на фронте состоялось 50 боевых столкновений, больше всего атак на Новопавловском и Лиманском направлениях
Упала вчера в частном секторе Киева: взрывотехники изъяли боевую часть ракеты
Окружение путина не видит связи Украины с нападением на москву - Bloomberg
Юношеская сборная Украины по футболу победила Швейцарию и вышла на Евро-2024
россия заставляет свои компании сократить добычу нефти - Reuters
Популярные
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Украинцы заработали более 90 миллионов гривен на военных облигациях в "Дії" - Федоров
С октября 2022 года украинцы приобрели более 4 миллионов военных облигаций через приложение "Дія" и заработали более 94 миллионов гривен, инвестируя в государство и получая прибыль.
В Харькове интервалы отключения света в пределах 4-6 часов - Терехов
По словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, интервалы между отключениями электроэнергии в Харькове составляют 4-6 часов, и эти графики не зависят от города и "Харьковоблэнерго", поскольку используется другая схема, а энергетики работают, несмотря на сложности.
Макрон едет в Бразилию продвигать свою позицию по войне рф против Украины - Bloomberg
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен убедить президента Бразилии Лулу да Силву занять позицию относительно российского вторжения в Украину во время своего трехдневного визита в Бразилию.
Зеленский об увольнении Данилова: он переводится на другое направление
Президент Зеленский осуществил перестановки на ключевых должностях в сфере безопасности, уволив секретаря СНБО Алексея Данилова и назначив Александра Литвиненко новым секретарем СНБО с целью усиления стратегических возможностей Украины.
На Харьковщине нашли машину с семьей, которая погибла еще во время оккупации региона: полиция устанавливает личности погибших
В Чугуевском районе Харьковской области нашли останки семьи, которая подорвалась два года назад, когда ехала на автомобиле и наткнулась на взрывное устройство.
Генштаб: на фронте состоялось 50 боевых столкновений, больше всего атак на Новопавловском и Лиманском направлениях
Российские войска нанесли 4 ракетных и 52 воздушных удара, 43 раза обстреляли украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры, тогда как украинские войска отбили многочисленные атаки на многих направлениях.
Упала вчера в частном секторе Киева: взрывотехники изъяли боевую часть ракеты
Взрывотехники полиции Киева изъяли обломок ракеты со взрывчаткой и детонаторами, которая упала в жилом квартале. Его вес достиг более 20 килограмм.
Окружение путина не видит связи Украины с нападением на москву - Bloomberg
Даже ближайший соратник, белорусский диктатор александр лукашенко, похоже, подрывает утверждение путина о том, что подозреваемые пытались сбежать в Украину.
Юношеская сборная Украины по футболу победила Швейцарию и вышла на Евро-2024
Сборная Украины по футболу U19 разгромила Швейцарию со счетом 3:0 и квалифицировалась на Евро-2024, не пропустив ни одного мяча.
россия заставляет свои компании сократить добычу нефти - Reuters
россия требует от своих нефтяных компаний сократить добычу до 9 миллионов баррелей в сутки до конца июня в соответствии с обязательствами ОПЕК+.