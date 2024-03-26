Украинцы заработали более 90 миллионов гривен на военных облигациях в "Дії" - Федоров

С октября 2022 года украинцы купили в "Дії" более 4 миллионов военных облигаций и заработали на этом более 94 миллионов гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Детали

94+ миллиона гривен украинцы заработали на облигациях, которые купили через Дію. С октября 2022 года украинцы приобрели более 4 миллионов военных облигаций через Дію, чем инвестировали в государство и еще и получили прибыль - говорится в заметке Федорова.

Чиновник напомнил, что военные облигации - это ценные бумаги. Покупая их, украинцы занимают Украине деньги, которые направляют на армию и поддержку экономики, а впоследствии государство возвращает эти средства с процентом.

В "Дії" запустили военную облигацию "Новая Каховка"

Купленные облигации - это амуниция, медикаменты, провизия, зарплаты военным и медикам - подчеркнул Министр цифровой трансформации.

Напомним,

Министр цифровой трансформации Украины анонсировал запуск четырех новых военных облигаций в приложении "Дія" с различными процентными ставками и сроками погашения для поддержки экономики и армии.

Облигации не предусматривают никаких дополнительных сборов или комиссий для покупателей.