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Умер пенсионер, подозреваемый в развращении несовершеннолетних парней

Киев • УНН

 • 15545 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Умер 72-летний пенсионер, подозреваемый в развращении четырех несовершеннолетних парней в Сумской области. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Умер пенсионер, подозреваемый в развращении несовершеннолетних парней

"Сегодня ему должна была быть избрана в суде мера пресечения, однако заседание суда не состоялось, потому что человек умер дома", - сообщили в отделе коммуникации.

Как отмечается, работники полиции, осмотрев тело, не обнаружили на нем признаков насильственной смерти. Тело направили в морг для установления причины смерти.

В отделе коммуникации также сообщили, что пенсионер свою вину признал полностью и готов был отбывать наказание. Пенсионеру было объявлено о подозрении в совершении указанного преступления, но, по информации полиции, он не был задержан по статье 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины, учитывая его пожилой возраст.

Напомним, в Сумской области полицейские задержали 72-летнего мужчину за растление четырех несовершеннолетних парней в течение года.

По данным следствия, пенсионер еще осенью прошлого года пригласил одного из местных мальчишек к себе домой, и в разговоре предложил ему определенные действия сексуального характера. Тот сначала отказался, однако под давлением обещаний удовольствия и денег согласился. Через некоторое время мужчина попросил парня привести к нему и своих друзей, щедро обещая каждому деньги и подарки. Следовательно, почти год четверо ребят в возрасте 15-ти и 14-ти время от времени наведывались к старику, пока на это не обратила внимание одна из жительниц улицы. Она и сообщила о своих подозрениях в полицию.

Сначала парни в разговорах с правоохранителями не признавали подлинной сути своих отношений с пожилым мужчиной, однако впоследствии обо всем рассказали. Признался в преступлении и сам подозреваемый.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст. 156 УК Украины (развращение, совершенное в отношении малолетнего).

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