Помер пенсіонер, підозрюваний у розбещенні неповнолітніх хлопців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Помер 72-річний пенсіонер, підозрюваний у розбещенні чотирьох неповнолітніх хлопців у Сумській області. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Сумській області.
"Сьогодні йому мала бути обрана в суді міра запобіжного заходу, проте засідання суду не відбулося, бо людина померла вдома", - повідомили у відділі комунікації.
Як зазначається, працівники поліції, оглянувши тіло, не виявили на ньому ознак насильницької смерті. Тіло направили до моргу для встановлення причини смерті.
У відділі комунікації також повідомили, що пенсіонер свою провину визнав повністю і готовий був відбувати покарання. Пенсіонеру було оголошено про підозру у вчиненні зазначеного злочину, але, за інформацією поліції, він не був затриманий за статтею 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України, враховуючи його похилий вік.
Нагадаємо, на Сумщині поліцейські затримали 72-річного чоловіка за розбещення чотирьох неповнолітніх хлопців упродовж року.
За даними слідства, пенсіонер ще восени минулого року запросив одного з місцевих хлопчаків до себе додому, і в розмові запропонував йому певні дії сексуального характеру. Той спочатку відмовився, однак під тиском обіцянок задоволення та грошей погодився. За якийсь час чоловік попросив хлопця привести до нього й своїх друзів, щедро обіцяючи кожному гроші та подарунки. Відтак, майже рік четверо хлопців віком 15-ти та 14-ти час від часу навідувалися до старого, аж поки на це не звернула увагу одна з жительок вулиці. Вона й повідомила про свої підозри до поліції.
Спочатку хлопці в розмовах з правоохоронцями не визнавали справжньої суті своїх відносин з літнім чоловіком, однак згодом про все розповіли. Зізнався у злочині й сам підозрюваний.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 156 КК України (розбещення, вчинене щодо малолітньої особи).