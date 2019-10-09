На Сумщині затримали пенсіонера за розбещення неповнолітніх хлопців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На Сумщині поліцейські затримали 72-річного чоловіка, який протягом року розбещував неповнолітніх хлопців. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Сумській області.
Як встановили працівники поліції, 72-річний пенсіонер ще восени минулого року запросив одного з місцевих хлопчаків до себе додому, і в розмові запропонував йому певні дії сексуального характеру. Той спочатку відмовився, однак під тиском обіцянок задоволення та грошей – погодився.
За якийсь час чоловік попросив хлопця привести до нього й своїх друзів, щедро обіцяючи кожному гроші та подарунки. Відтак, майже рік четверо хлопців віком 15-ти та 14-ти час від часу навідувалися до старого, аж поки на це не звернула увагу одна з жительок вулиці. Вона й повідомила про свої підозри до поліції.
Спочатку хлопці в розмовах з правоохоронцями не визнавали справжньої суті своїх відносин з літнім чоловіком, однак згодом про все розповіли.
Зізнався у всьому і сам підозрюваний – він не заперечує своєї провини, одначе говорить, що все було за "згодою сторін".
В поліції вже відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 156 КК України (розбещення, вчинене щодо малолітньої особи). Чоловік затриманий в порядку за ст. 208 КПК України, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошення підозри у скоєнні злочину.
В тому разі, якщо його провину буде доведено, пенсіонеру загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, у Закарпатській області чоловіка, який розбещував 7-річну дівчинку відправили у СІЗО.