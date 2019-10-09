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В Сумской области задержали пенсионера за растление несовершеннолетних парней

Киев • УНН

 • 10101 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Сумской области полицейские задержали 72-летнего мужчину, который в течение года развращал несовершеннолетних парней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

В Сумской области задержали пенсионера за растление несовершеннолетних парней

Как установили сотрудники полиции, 72-летний пенсионер еще осенью прошлого года пригласил одного из местных мальчишек к себе домой, и в разговоре предложил ему определенные действия сексуального характера. Тот сначала отказался, однако под давлением обещаний удовольствия и денег - согласился.

Через некоторое время мужчина попросил парня привести к нему и своих друзей, щедро обещая каждому деньги и подарки. Следовательно, почти год четверо ребят в возрасте 15-ти и 14-ти время от времени наведывались к старику, пока на это не обратила внимание одна из жительниц улицы. Она и сообщила о своих подозрениях в полицию.

Сначала парни в разговорах с правоохранителями не признавали подлинной сути своих отношений с пожилым мужчиной, однако впоследствии обо всем рассказали.

Признался во всем и сам подозреваемый - он не отрицает своей вины, однако говорит, что все было по "соглашению сторон".
В полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 156 УК Украины (развращение, совершенное в отношении малолетнего). Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления подозрения в совершении преступления.

В том случае, если его вина будет доказана, пенсионеру грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в Закарпатской области мужчину, который развращал 7-летнюю девочку отправили в СИЗО.

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