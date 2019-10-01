У Закарпатській області чоловіка, який розбещував 7-річну дівчинку відправили у СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Закарпатській області 57-річному підозрюваному, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури у Закарпатській області.
“Наразі він утримується під вартою у Закарпатській УВП № 9. Берегівською місцевою прокуратурою затверджено і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 57—річного мешканця смт. Батьово, Берегівського району у розбещенні малолітньої дівчинки (ч.2 ст.156 КК України)”, — сказано у повідомленні.
За скоєне, відповідно до санкції ч.2 ст.156 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
У ході досудового розслідування встановлено, що надвечір, 24 липня 2019 року, підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, умисно заманив до себе в квартиру 7-річну дівчинку, яка гралась у дворі багатоквартирного будинку. Чоловік пообіцяв дитині віддати цукерки та іграшки, які має вдома.
Вже коли дівчинка зайшла до квартири зловмисника, той, користуючись її довірою та безпорадним станом, розпочав вчиняти різні розпусні дії.
Врешті, зваживши на плач дитини та неодноразові вмовляння відпустити додому — підозрюваний відчинив двері.
Нагадаємо, столичні оперативники затримали тренера, який упродовж майже 4-х років переховувався від органів суду за розбещення неповнолітніх.