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На Київщині затримали тренера з міні-футболу, який розбещував неповнолітніх

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Столичні оперативники затримали тренера, який упродовж майже 4-х років переховувався від органів суду за розбещення неповнолітніх. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

На Київщині затримали тренера з міні-футболу, який розбещував неповнолітніх

"Слідчим відділом Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві у грудні 2015 року було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України стосовно тренера з міні-футболу", - йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, зловмисник працював тренером у футбольній секції в загальноосвітній столичній школі. Наприкінці грудня 2015 року він спільно із своєю командою неповнолітніх вихованців поїхав на змагання до Львова. За словами потерпілого хлопчика, чоловік у готельному номері розбещував його, оголяючи свої статеві органи. Свідком даної події став ще один підліток, котрий у той момент також знаходився у кімнаті.

У ході досудового розслідування слідчі зібрали необхідну доказову базу щодо причетності фігуранта до вчинення протиправних дій. У подальшому, матеріали провадження були скеровані до суду. Однак зловмисник, бажаючи уникнути покарання, почав переховуватися та не з'являвся на судові засідання.

Протягом останніх кількох років зловмисник проживав під чужим ім'ям і прізвищем, постійно змінював адреси проживання. 

26 вересня правоохоронці затримали чоловіка на території Київської області. Суд обрав правопорушнику міру запобіжного заходу у вигляді арешту із правом внесення застави у сумі 150 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Києві поліція затримала чоловіка за розбещення дітей у парку.

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