У Києві поліція затримала чоловіка за розбещення дітей у парку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Києві затримали підозрюваного у розбещенні малолітніх, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Києві.
“Вчора ввечері правоохоронці отримали повідомлення про те, що у парку „Сирецький“ перебуває чоловік, який при дітях вчиняє розпусні дії. Працівники муніципальної охорони, які у той час патрулювали сквер, відразу затримали зловмисника та викликали на місце події слідчо-оперативну групу і працівників ювенальної превенції”, — вказано у повідомленні поліції.
У присутності батьків співробітники поліції опитали малолітніх. Діти розповіли поліцейським, що у парку побачили чоловіка, який показував їм оголений статевий орган.
Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився чоловік, 1974 року народження, який до цього не притягувався до кримінальної відповідальності.
“Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Чоловікові оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За вчинення даного злочину фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі”, — додали у поліції.
Як писав УНН нещодавно, поліція столиці затримала чоловіка, який розбещував неповнолітніх у одній з лікарень.