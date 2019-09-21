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Поліція столиці затримала чоловіка, який розбещував неповнолітніх у одній з лікарень

Поліція столиці затримала чоловіка, який розбещував неповнолітніх у одній з лікарень

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Києві правоохоронці оголосили підозру чоловіку за розбещення неповнолітніх, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Києві.

“До чергової частини Деснянського управління поліції по спецлінії 102 звернулися жителі району, які стали свідками розпусних дій невідомого чоловіка у приміщенні районної поліклініки на вулиці Вигурівській. За вказаною адресою негайно прибули співробітники полку поліції особливого призначення № 1 та слідчо-оперативна група територіального управління поліції”, — вказано у повідомленні.

Як повідомили поліцейським свідки події, зловмисник у лікарняній установі, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, показував дітям оголений статевий орган. Крім того, співробітники поліції з’ясували, що кількома годинами раніше правопорушник також вчинив аналогічні дії на очах дитини в приміщенні медичного закладу.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний — це 43-річний уродженець іншої держави, який останнім часом ніде не працював та проживав у столиці.

“Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Фігуранту за погодженням із прокурором повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу”, — додали у поліції.

Як писав УНН, правоохоронці встановлюють обставини вбивства 16-річної дівчини у Києві.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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