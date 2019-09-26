В Киеве полиция задержала мужчину за растление детей в парке
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Киеве задержали подозреваемого в развращении малолетних, пишет УНН со ссылкой на прес-службу Национальной полиции в городе Киеве.
“Вчера вечером правоохранители получили сообщение о том, что в парке „Сырецкий“ находится человек, который при детях совершает развратные действия. Работники муниципальной охраны, в то время патрулировали сквер, сразу задержали злоумышленника и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа и работников ювенальной превенции”, — указано в сообщении полиции.
В присутствии родителей сотрудники полиции опросили малолетних. Дети рассказали полицейским, что в парке увидели мужчину, который показывал им обнаженный половой орган.
Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался мужчина, 1974 года рождения, до этого не привлекался к уголовной ответственности.
“Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Мужчине объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершение данного преступления фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы”, — добавили в полиции.
Как писал УНН недавно, полиция столицы задержала мужчину, который развращал несовершеннолетних в одной из больниц.