В Киевской области задержали тренера по мини-футболу, который развращал несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Столичные оперативники задержали тренера, который на протяжении почти 4-х лет скрывался от органов суда за растление несовершеннолетних. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Следственным отделом Дарницкого управления полиции ГУНП в г. Киеве в декабре 2015 года было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины в отношении тренера по мини-футболу", - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, злоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе. В конце декабря 2015 году он совместно со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, мужчина в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем данного события стал еще один подросток, который в тот момент также находился в комнате.
В ходе досудебного расследования следователи собрали необходимую доказательную базу о причастности фигуранта к совершению противоправных действий. В дальнейшем материалы производства были направлены в суд. Однако злоумышленник, желая избежать наказания, начал скрываться и не появлялся на судебные заседания.
В течение последних нескольких лет злоумышленник проживал под чужим именем и фамилией, постоянно менял адреса проживания.
26 сентября правоохранители задержали мужчину на территории Киевской области. Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 150 тысяч гривен.
Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину за растление детей в парке.