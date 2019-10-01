В Закарпатской области мужчину, который развращал 7-летнюю девочку отправили в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Закарпатской области 57-летнему подозреваемому, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Закарпатской области.
“Сейчас он содержится под стражей в Закарпатской УПП № 9. Береговской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 57-летнего жителя пгт. Батево, Береговского района в развращении малолетней девочки (ч.2 ст.156 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
За содеянное, согласно санкции ч.2 ст.156 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
В ходе досудебного расследования установлено, что вечером, 24 июля 2019 года, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно заманил к себе в квартиру 7-летнюю девочку, которая играла во дворе многоквартирного дома. Мужчина пообещал ребенку отдать конфеты и игрушки, которые имеет дома.
Уже когда девочка зашла в квартиру злоумышленника, тот, пользуясь ее доверием и беспомощным состоянием, начал совершать различные развратные действия.
В конце, учитывая плач ребенка и неоднократные уговоры отпустить домой — подозреваемый открыл дверь.
Напомним, столичные оперативники задержали тренера, который на протяжении почти 4-х лет скрывался от органов суда за растление несовершеннолетних.