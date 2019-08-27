Умер бывший глава Volkswagen

В сообщении указывается, что Пиех умер 25 августа. По неподтвержденным данным, Пиех умер в городе Розенхайм (Бавария), куда промышленник в сопровождении жены Урсулы приехал на какое-то мероприятие. В одном из ресторанов города Пиех потерял сознание, после чего был доставлен в местную больницу, где и умер.

Пиех родился 17 апреля 1937 года в Вене. Он был внуком Фердинанда Порше, основателя компании Porsche и создателя автомобиля Volkswagen Käfer (“Жук”). С 1993 по 2002 годы Пиех был председателем правления Volkswagen, а затем, до 2015 года, возглавлял наблюдательный совет VW. Под влиянием Пиеха концерн трансформировался в предприятие, ориентированное на различные модели автомобилей. Пиех считался одним из самых влиятельных людей в VW. Кроме того, семьям Порше и Пиех принадлежали 100 процентов голосов в концерне Porsche.

Незадолго до своего ухода с поста главы наблюдательного совета Volkswagen в 2015 году Пиех дистанцировался от действий бывшего руководителя концерна Мартин Винтеркорн, который считается одним из ответственных за манипуляции данными из выхлопных газов (“дизельный скандал”) в автомобилях Volkswagen.

Напомним, умер датский миллиардер и основатель сети Jysk Ларс Ларсен.