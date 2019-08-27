Помер колишній глава Volkswagen
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Колишній голова правління і наглядової ради концерну Volkswagen, промисловець Фердинанд Пієх помер у віці 82 років. Увечері в понеділок, 26 серпня, смерть Піеха підтвердило агентство dpa, що отримало лист від родини бізнесмена, передає УНН із посиланням на DW.
У повідомленні вказується, що Піех помер 25 серпня. За непідтвердженими даними, Піех помер в місті Розенхайм (Баварія), куди промисловець в супроводі дружини Урсули приїхав на якийсь захід. В одному з ресторанів міста Піех знепритомнів, після чого був доставлений в місцеву лікарню, де і помер.
Піех народився 17 квітня 1937 року в Відні. Він був онуком Фердинанда Порше, засновника компанії Porsche і творця автомобіля Volkswagen Käfer (“Жук”). З 1993 по 2002 роки Піех був головою правління Volkswagen, а потім, до 2015 року, очолював наглядову раду VW. Під впливом Піеха концерн трансформувався в підприємство, орієнтоване на різні моделі автомобілів. Піех вважався одним з найбільш впливових людей в VW. Крім того, сім’ям Порше і Пієх належали 100 відсотків голосів в концерні Porsche.
Незадовго до свого відходу з поста глави наглядової ради Volkswagen в 2015 році Піех дистанціювався від дій колишнього керівника концерну Мартіна Вінтеркорна (Martin Winterkorn), який вважається одним з відповідальних за маніпуляції даними з вихлопних газів ( “дизельний скандал”) в автомобілях Volkswagen.
Нагадаємо, помер датський мільярдер та засновник мережі Jysk Ларс Ларсен.