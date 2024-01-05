Польский министр порекомендовал президенту Польши проверить безопасность в социальных сетях после странного сообщения в сети Х
Киев • УНН
Министр цифровых технологий Польши призвал президента Дуду проверить безопасность доступа к своему социальному аккаунту после странного сообщения, которое было быстро удалено, но сохранилось в скринах пользователей.
Министр цифровых технологий Польши предложил президенту Анджею Дуде проверить безопасность доступа к своим социальным аккаунтам после того, как на странице Х Анджея Дуды появилось странное сообщение, которое почти сразу было удалено. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Член правительства Польши, которое возглавляет политический соперник Дуды Дональд Туск, министр цифровых дел Кшиштоф Гавковский предложил президенту проявлять большую осторожность и заявил, что может предложить помощь в обеспечении безопасности.
В связи с тем, что в аккаунте президента Анджея Дуды на сайте X появилась необычная запись, которая довольно быстро исчезла, я попросил президента проверить безопасность доступа к его социальным аккаунтам
В посте, опубликованном в четверг на частном аккаунте Дуды, говорилось: "Скажите ему, чтобы он спросил свою жену, что значит "иметь яйца". Она знает!"
Твит был быстро удален, но интернет-пользователи сделали скриншоты, которыми поделились, вызвав не только смех, но и критику, что глава государства не был достаточно осторожным в своем поведении в Интернете.
Офис Дуды не объяснил, о чем шла речь в сообщении, а также не объяснил, как оно было опубликовано.
"Призываю Дональда Туска уважать польский правопорядок" - президент Польши прокомментировал реформу государственных СМИ в стране21 декабрь 2023, 11:48 • 99665 просмотров
Польский министр порекомендовал президенту Польши проверить безопасность в социальных сетях после странного сообщения в сети Х
Министр цифровых технологий Польши призвал президента Дуду проверить безопасность доступа к своему социальному аккаунту после странного сообщения, которое было быстро удалено, но сохранилось в скринах пользователей.
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