Польський міністр порекомендував президенту Польщі перевірити безпеку у соціальних мережах після дивного допису у мережі Х

Міністр цифрових технологій Польщі запропонував президенту Анджею Дуді перевірити безпеку доступу до своїх соціальних акаунтів після того, як на сторінці Х Анджея Дуди з'явилося дивне повідомлення, яке майже одразу було видалено. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

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Член уряд Польщі, який очолює політичний суперник Дуди Дональд Туск, міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський запропонував президенту проявляти більшу обережність і заявив, що може запропонувати допомогу в забезпеченні безпеки.

У зв'язку з тим, що в акаунті президента Анджея Дуди на сайті X з'явився незвичайний запис, який досить швидко зник, я попросив президента перевірити безпеку доступу до його соціальних акаунтів