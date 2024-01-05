Польський міністр порекомендував президенту Польщі перевірити безпеку у соціальних мережах після дивного допису у мережі Х
Київ • УНН
Міністр цифрових технологій Польщі закликав президента Дуду перевірити безпеку доступу до свого соціального акаунту після дивного повідомлення, яке було швидко видалено, але зберіглося у скрінах користувачів.
Міністр цифрових технологій Польщі запропонував президенту Анджею Дуді перевірити безпеку доступу до своїх соціальних акаунтів після того, як на сторінці Х Анджея Дуди з'явилося дивне повідомлення, яке майже одразу було видалено. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.
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Член уряд Польщі, який очолює політичний суперник Дуди Дональд Туск, міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський запропонував президенту проявляти більшу обережність і заявив, що може запропонувати допомогу в забезпеченні безпеки.
У зв'язку з тим, що в акаунті президента Анджея Дуди на сайті X з'явився незвичайний запис, який досить швидко зник, я попросив президента перевірити безпеку доступу до його соціальних акаунтів
У пості, опублікованому в четвер на приватному акаунті Дуди, йшлося: "Скажіть йому, щоб він запитав свою дружину, що означає "мати яйця". Вона знає!"
Твіт був швидко видалений, але інтернет-користувачі зробили скріншоти, якими поділилися, викликавши не лише сміх, але й критику, що глава держави не був достатньо обережним у своїй поведінці в Інтернеті.
Офіс Дуди не пояснив, про що йшлося в повідомленні, а також не пояснив, як воно було опубліковане.
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