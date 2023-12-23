Польские перевозчики продолжат блокаду украинской границы во время Рождества
Польские перевозчики продолжают блокировать пункты пропуска на польско-украинской границе во время праздников, и даже говорят об усилении блокады.
Враг нанес массированный удар по Херсону: видео последствий
российские войска атаковали Херсон в 18:00, вызвав мощные взрывы и пожары в жилых кварталах.
Никопольский район под обстрелом артиллерии и беспилотников
Четыре артиллерийских обстрела и 9 атак беспилотниками нанес враг по Никопольскому району в течение дня. Один человек получил ранения, были повреждены здания и инфраструктура.
Во время обстрела прифронтовой ТЭС ранены пятеро энергетиков
В результате вражеского обстрела были ранены пятеро работников прифронтовой ТЭС ДТЭК. Это уже десятый такой обстрел за последние два месяца.
кремль демонстрирует признаки готовности к прекращению огня в Украине - NYT
путин через посредников демонстрирует готовность к прекращению огня в Украине, добиваясь оставить за собой оккупированные территории Украины.
У берегов Индии дрон атаковал торговое судно, которое связывают с Израилем
Корабль, связанный с Израилем, был атакован беспилотником в 200 км от побережья Индии. Удар вызвал пожар, но обошлось без жертв. Индийский флот отреагировал и предложил помощь.
"Вонка" лидирует по кассовым сборам в преддверии Рождества
"Вонка" возглавил мировой бокс-офис с $93 миллионами, став лидером среди новых релизов уикенда.
Чиновника Минобороны, которого задержали за хищение денег на покупку боеприпасов, будут держать под стражей без права на залог
Чиновнику из Минобороны избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля без права внесения залога.
В Киеве демонтировали очередной советский памятник, который прославлял "январское восстание" большевиков
Киев демонтировал памятник большевистским повстанцам, что является частью более широких усилий по очистке общественных пространств от символов, связанных с российской и советской историей.
На первых торгах Государственного оператора тыла будут закупать бензин и дизель для армии
Государственный оператор тыла в январе проведет первый аукцион для закупок горюче-смазочных материалов для ВСУ.