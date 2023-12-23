Польские перевозчики продолжат блокаду украинской границы во время Рождества

Польские перевозчики, которые продолжают блокировать три пункта пропуска на польско-украинской границе, не будут прекращать блокаду на праздники. Об этом сообщила в субботу организатор забастовки перевозчиков в Дорогуске Эдита Озигала, передает УНН.

Детали

Протестующие проведут праздники на блокаде границы и уже расписали соответствующий график дежурств, уточнила она. Также она сказала, что забастовщики будут пропускать только один коммерческий грузовик каждые три часа, а не три каждый час, как это происходит сейчас.

Забастовка польских перевозчиков: Еврокомиссия призвала без промедлений разблокировать остальные пункты пропуска

В то же время министр министром инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, который встретился с бастующими, отметил, что для решения проблемы на границе нужно пересмотреть торговое соглашение между Украиной и ЕС. Климчак подчеркнул, что положения соглашения между Украиной и ЕС являются очень общими, поэтому это привело к тому, что польские перевозчики были вытеснены с рынка и потеряли заказ.

Напомним,

С 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузовиков вблизи трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Среди основных требований - возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененной соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.

Польские фермеры заявили о приостановке протеста на границе в "Шегинях"