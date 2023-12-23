Польские фермеры заявили о приостановке протеста на границе в "Шегинях"

Польские фермеры с воскресенья приостановят свой протест перед пунктом пропуска "Медика-Шегини" на границе Польши с Украиной, сообщил лидер организации, инициировавшей акцию, Роман Кондрув на пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Как сообщил Кондрув, протест будет приостановлен с 8 часов утра воскресенья до 2 или 3 января 2024 года. Он сообщил, что если он получит письменное заявление от премьер-министра о выполнении их требований, акцию протеста, вероятно, не возобновят.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, как указано, заверил, что требования будут удовлетворены, но для этого нужно время. Он добавил, что на выполнение некоторых требований, в частности, предусмотрены средства в государственном бюджете, который сейчас прорабатывается.

Польские фермеры начали блокировать переход в Медыке 23 ноября этого года. Они требуют, среди прочего: дотации на кукурузу, дополнительные деньги на займы для ликвидности и сохранение сельскохозяйственного налога на текущем уровне в следующем году.

На пресс-конференции также сообщили, что в Медике подписано соглашение с фермерами, которые митингуют на переходе в Дорогуске. Документ содержит такие требования, как: приостановление импорта сахара и немедленная выплата прямых субсидий.

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