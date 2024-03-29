Польша отправит войска во Францию для поддержания безопасности на Олимпиаде

Польша решила перебросить часть войска во Францию для помощи с мерами безопасности во время летних Олимпийских игр. Об этом на своей странице в Х заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Комыш, пишет УНН.

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По его словам, в Париж отправят оперативную группу, в том числе кинологов с собаками.

Вооруженные силы Польши присоединятся к международной коалиции, созданной Францией для поддержки подготовки и безопасности летних Олимпийских игр 2024 года - написал Косиняк-Комыш.

Главной задачей группы будет выявление взрывных устройств и антитеррористическая деятельность, добавил польский министр.

Напомним,

После теракта в Подмосковье министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что Олимпийские игры могут стать будущей целью для террористических группировок.

Во Франции повысили уровень террористической угрозы после смертельного теракта в рф