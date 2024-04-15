Польша ограничивает производство ветровых и солнечных электростанций из-за избытка

В воскресенье, 14 апреля, Польша приказала рекордно сократить производство возобновляемой энергии из-за избытка электроэнергии, подчеркивая растущие проблемы, с которыми сталкивается национальная сеть из-за широкого использования зеленой энергии. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Солнечная и ветряная погода увеличила производство от солнечных панелей и ветряных турбин на фоне сокращения спроса в выходные, вызвав потребность сбалансировать энергосистему страны, сообщает государственный оператор сети Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA на своем веб-сайте.

Это снова побудило компанию использовать специальные правила, связанные с угрозами энергетической безопасности.

Если в предыдущие выходные PSE ограничивала в основном производство на фотоэлектрических фермах, на этот раз она также приостановила производство на ветровых электростанциях мощностью около 1,9 гигаватт.

Вместе с солнечной генерацией, несмотря на благоприятные погодные условия, временно простаивали установки общей мощностью 4,5 гигаватт. Избыток предложения также подтолкнул цену на электроэнергию до уровня баланса рынка.

Польша, которая исторически зависела от угольной электроэнергии, борется с переходом на периодические возобновляемые источники, при этом часто отказывают в подключении для новых проектов из-за ограничений сети.

Бум солнечных панелей бытового и коммерческого размера увеличил мощность фотоэлектрических установок почти до 18 гигаватт, тогда как мощность ветровых электростанций составляет 10,1 гигаватт.

В воскресенье возобновляемые источники удовлетворили более половины спроса на 17,7 гигаватт. Несмотря на избыток, некоторые угольные электростанции должны продолжать работать, чтобы обеспечить электроэнергией ночью. Разработчикам возобновляемых источников разрешено определенную компенсацию от сети за вынужденную паузу в производстве.

Оккупанты впервые прицельно атаковали солнечную электростанцию - "Укрэнерго"