Польша создает новую дивизию вблизи границы беларуси

Детали

Он не назвал численность личного состава дивизии, однако именно дивизии, насчитывающие от 10 до 15 тысяч солдат и офицеров, являются крупнейшими формированиями в вооруженных силах Польши в мирное время.

Дивизию предполагается оснастить американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K-2, чтобы “максимально использовать современное вооружение, которое уже поступает в Польшу”. Особое внимание предполагается уделить артиллерии.

В созданную при дивизии артиллерийскую бригаду войдут самоходные польские гаубицы Krab и южнокорейские самоходные гаубицы К9.

Блащак заявил, что приказы о формировании подразделений и частей, которые должны войти в состав новой дивизии, уже отданы.

Напомним

Польша увеличила протяженность электрического барьера на границе с беларусью.