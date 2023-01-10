Польша создает новую дивизию вблизи границы беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Подляском воеводстве, граничащем с беларусью и Литвой, на северо-востоке Польши создается новое военное соединение - Первая дивизия пехоты легионов. Об этом сообщил в понедельник, 9 января, в Белостоке вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Он не назвал численность личного состава дивизии, однако именно дивизии, насчитывающие от 10 до 15 тысяч солдат и офицеров, являются крупнейшими формированиями в вооруженных силах Польши в мирное время.
Дивизию предполагается оснастить американскими танками Abrams и южнокорейскими танками K-2, чтобы “максимально использовать современное вооружение, которое уже поступает в Польшу”. Особое внимание предполагается уделить артиллерии.
В созданную при дивизии артиллерийскую бригаду войдут самоходные польские гаубицы Krab и южнокорейские самоходные гаубицы К9.
Блащак заявил, что приказы о формировании подразделений и частей, которые должны войти в состав новой дивизии, уже отданы.
Напомним
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