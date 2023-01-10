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Польща створює нову дивізію поблизу кордону білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. У Підляському воєводстві, що межує з білоруссю і Литвою, на північному сході Польщі створюється нове військове з'єднання - Перша дивізія піхоти легіонів. Про це повідомив у понеділок, 9 січня, у Білостоці віце-прем'єр, міністр національної оборони країни Маріуш Блащак, пише УНН з посиланням на DW.

Польща створює нову дивізію поблизу кордону білорусі

Деталі

Він не назвав чисельність особового складу дивізії, проте саме дивізії, які налічують від 10 до 15 тисяч солдатів і офіцерів, є найбільшими формуваннями у збройних силах Польщі в мирний час.

Дивізію передбачається оснастити американськими танками Abrams і південнокорейськими танками K-2, щоб “максимально використовувати сучасне озброєння, яке вже надходить до Польщі”. Особливу увагу передбачається приділити артилерії.

До створеної при дивізії артилерійської бригади увійдуть самохідні польські гаубиці Krab і південнокорейські самохідні гаубиці К9.

Блащак заявив, що накази про формування підрозділів і частин, які мають увійти до складу нової дивізії, вже віддано.

Нагадаємо 

Польща збільшила протяжність електричного бар'єра на кордоні з білоруссю.

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