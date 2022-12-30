Польща збільшила протяжність електробар'єра на кордоні з білоруссю

Цитата

"Сьогодні запрацювала ще одна секція електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю. Довжина: 17,6 км. Територія: прикордонні пости в Новому Дворі та Липську", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наразі довжина електронного шлагбаума становить 72 кілометри, зазначили у відомстві. До кінця 2022 року планують закінчити ще 2️ ділянки загородження протяжністю 17,2 кілометра та 18,1 кілометра.

Контекст

Польща звинувачує росію та її союзника білорусь у використанні мігрантів у рамках кампанії "гібридної війни" для дестабілізації Європи, а через загострення напруженості через війну в Україні Польща побоюється повторення кризи, в якій брали участь тисячі африканських і середньоазіатських громадян.

Країна вже побудувала сталевий бар'єр заввишки 5,5 метра, оснащений датчиками руху та камерами, довжиною близько 187 км на кордоні з білоруссю.

Нагадаємо

Генсек правлячої партії "Право і справедливість" Кшиштоф Соболевський заявив, що Польща розглядає можливість будівництва бар'єра на кордоні з російським Калінінградом.