Польша увеличила протяженность электробарьера на границе с беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Польша увеличила протяженность электрического барьера на границе с беларусью. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Twitter Пограничной службы страны.
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"Сегодня заработала еще одна секция электронного барьера на границе с беларусью. Длина: 17,6 км. Территория: пограничные посты в Новом Дворе и Липске", - говорится в сообщении.
Детали
В настоящее время длина электронного шлагбаума составляет 72 километра, отметили в ведомстве. К концу 2022 года планируют закончить еще 2️ участка заграждения протяженностью 17,2 километра и 18,1 километра.
Контекст
Польша обвиняет россию и ее союзника в использовании мигрантов в рамках кампании "гибридной войны" для дестабилизации Европы, а из-за обострения напряженности из-за войны в Украине Польша опасается повторения кризиса, в котором участвовали тысячи африканских и среднеазиатских граждан.
Страна уже построила стальной барьер высотой 5,5 метра, оснащенный датчиками движения и камерами, протяженностью около 187 км на границе с беларусью.
Напомним
Генсек правящей партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский заявил, что Польша рассматривает возможность строительства барьера на границе с российским Калининградом.