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Польша увеличила протяженность электробарьера на границе с беларусью

Киев • УНН

 • 313709 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Польша увеличила протяженность электрического барьера на границе с беларусью. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Twitter Пограничной службы страны.

Цитата

"Сегодня заработала еще одна секция электронного барьера на границе с беларусью. Длина: 17,6 км. Территория: пограничные посты в Новом Дворе и Липске", - говорится в сообщении.

Детали

В настоящее время длина электронного шлагбаума составляет 72 километра, отметили в ведомстве. К концу 2022 года планируют закончить еще 2️ участка заграждения протяженностью 17,2 километра и 18,1 километра.

Контекст

Польша обвиняет россию и ее союзника в использовании мигрантов в рамках кампании "гибридной войны" для дестабилизации Европы, а из-за обострения напряженности из-за войны в Украине Польша опасается повторения кризиса, в котором участвовали тысячи африканских и среднеазиатских граждан.

Страна уже построила стальной барьер высотой 5,5 метра, оснащенный датчиками движения и камерами, протяженностью около 187 км на границе с беларусью.

Напомним

Генсек правящей партии "Право и справедливость" Кшиштоф Соболевский заявил, что Польша рассматривает возможность строительства барьера на границе с российским Калининградом.

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