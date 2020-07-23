Полиция проверяет подозрительный предмет в отделении ПриватБанка на Крещатике
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Профильные службы на улице Крещатик, 46 в Киеве проверяют подозрительный предмет в отделении ПриватБанка. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Выехали все профильные службы. Сейчас проверяют", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, в центре Киева отделение ПриватБанка окружено стоп-лентой. Вокруг него два экипажа патрульной полиции и взрывотехники.
Напомним, киевская полиция усилила меры безопасности на улицах города.