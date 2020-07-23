Поліція перевіряє підозрілий предмет у відділенні ПриватБанку на Хрещатику
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Профільні служби на вулиці Хрещатик, 46 у Києві перевіряють підозрілий предмет у відділенні ПриватБанку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета. Виїхали всі профільні служби. Зараз перевіряють", - повідомили у поліції.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва відділення ПриватБанку оточене стоп-стрічкою. Навколо нього два екіпажа патрульної поліції та вибухотехніки.
Нагадаємо, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.