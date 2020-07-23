Поліція перевіряє підозрілий предмет у відділенні ПриватБанку на Хрещатику

"Надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета. Виїхали всі профільні служби. Зараз перевіряють", - повідомили у поліції.

Як повідомляв УНН, у центрі Києва відділення ПриватБанку оточене стоп-стрічкою. Навколо нього два екіпажа патрульної поліції та вибухотехніки.

Нагадаємо, київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях міста.