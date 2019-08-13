Полиция Чикаго начала внутреннее расследование из-за копа, который подвозил актера Халка Хогана
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Руководство полиции Чикаго (штат Иллинойс) начало рассмотрение в связи с тем, что один из ее сотрудников подвоз на служебном автомобиле рестлера и актера Халка Хогана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Fox News.
Хоган в начале этого месяца разместил в своем Facebook видео, сделанное его менеджером Джимми Хартом в салоне полицейского автомобиля. На записи видно, что машина едет с включенной звуковой сиреной по территории международного аэропорта О’Хара вдоль ряда авиалайнеров. За рулем — страж порядка в форме, Хоган сидит на переднем пассажирском сиденье, Харт — на заднем.
“У моего Uber есть сирена”, — говорит Хоган, имея в виду возможность поездки на частном автомобиле, вызванном с помощью сервиса Uber. “Мы любим полицейское управление Чикаго”, — добавляет со смехом Харт. Как видно на записи, Хоган призывает к осторожности водителя, который делает опасные маневры.
Запись привлекла внимание пользователей социальной сети. Позже руководство полиции города заявило, что не было осведомлено о поездке Хогана на данном автомобиле. Оно лишило сотрудника, который подвез рестлера, права пользоваться машиной на территории аэропорта, а также начало в отношении него служебное расследование. В свете скандала видео было удалено из Facebook Хогана.
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